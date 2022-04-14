Песков заявил о вредоносной деятельности США в киберпространстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, мы во всех соответствующих областях постоянно принимаем меры по защите от подобных атак", – объяснил представитель Кремля.

Таким образом Песков отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации. По словам американского лидера, решение обусловлено тем, что российские власти якобы продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

В конце марта Минфин США также ввел новые санкции против лиц из РФ, связанных с киберактивностью. Ограничения затронули 13 физических лиц и 21 предприятие.