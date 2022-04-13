Байден продлил в США режим ЧС из-за России

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Президент США Джо Байден на год продлил действие режима чрезвычайной ситуации в связи с "вредоносными действиями России". Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Таким образом, режим ЧС будет действовать в Соединенных Штатах до 15 апреля следующего года. По словам Байдена, решение обусловлено тем, что российские власти якобы продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Речь в том числе, как отмечает американский лидер, о попытках вмешательства в выборы в Соединенных Штатах и союзных им государствах, преследовании журналистов и диссидентов за пределами России, а также использовании коррупции для оказания влияния на правительства других государств.

Режим ЧС действует в США с 12 сентября 2018 года. На его основе американские власти вводят различные санкции в отношении тех, кого подозревают во вмешательстве в выборы. В предыдущий раз он продлевался в сентябре 2021 года.

Летом того же года Байден обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 году.

