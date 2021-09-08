Байден продлил действие режима ЧС из-за угрозы вмешательства в американские выборы

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Президент США Джо Байден продлил действие режима чрезвычайной ситуации из-за угрозы вмешательства в американские выборы. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении Белого дома сообщается, что продление было утверждено президентом США сроком на один год.

"Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к ним", – отметил Байден.

При этом президент США подтвердил, что у американских властей нет доказательств изменений результатов или искажения подсчета голосов при участии какой-либо иностранной державы.

Режим ЧС действует в США с 12 сентября 2018 году. На его основе американские власти вводят различные санкции в отношении тех, кого подозревают во вмешательстве в выборы.

Ранее Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году. Свое заявление он сделал после посещения офиса директора национальной разведки.

По мнению президента США, Россия вмешивается в выборы посредством дезинформации. При этом никаких доказательств сказанного Байден не привел.