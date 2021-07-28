Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы 2022 года

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Президент США Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что свое заявление Байден сделал после посещения офиса директора национальной разведки. По мнению президента США, Россия вмешивается в выборы посредством дезинформации. При этом никаких доказательств сказанного Байден не привел.

Американский лидер также отметил, что сохраняется угроза военного конфликта из-за кибератак со стороны РФ.

Ранее в Кремле сообщили о начале взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял о проходящих двусторонних консультациях по данной теме.

Позднее Россия предложила ООН ввести новые составы преступлений для пресечения международных правонарушений с использованием IT-технологий. Таким образом, РФ стала первым государством, разработавшим и представившим в спецкомитет проект универсальной конвенции, направленной на противодействие преступности в киберпространстве.