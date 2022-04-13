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Политика

16:50

Песков прокомментировал слова Байдена о геноциде на Украине

властьполитика

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена про геноцид украинцев.

Американский лидер ранее несколько раз эмоционально высказывался о политике российских властей. 12 апреля, затронув тему ситуации на Украине, он употребил слово "геноцид".

"Мы категорически с ними (словами про геноцид. – Прим. ред.) не согласны, мы считаем неприемлемыми попытки подобного извращения ситуации, тем более мы уже говорили, что это вряд ли приемлемо для президента Соединенных Штатов Америки – страны, которая совершала известные деяния в течение новой и новейшей истории", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не стал называть действия России на Украине геноцидом. Французский лидер отметил, что народы Украины и России являются братскими. Он подчеркнул, что не уверен, что нагнетание слов служит делу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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