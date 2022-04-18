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12:28

Парковки в Москве будут бесплатными в майские праздники

транспортгородпарковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в майские праздники парковки будут бесплатными, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в праздничные дни на дорогах меньше машин, поэтому парковки работают бесплатно.

"Припарковаться без оплаты на улицах можно будет с 1 по 3, а также 9 и 10 мая. Просим водителей быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила и парковаться только в разрешенных местах для безопасности всех участников дорожного движения", – заявил Ликсутов.

В Дептрансе добавили, что 8 мая припарковать автомобиль можно будет по тарифам воскресенья: бесплатно будет везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Также платными останутся парковки со шлагбаумом.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о лучших направлениях для поездок в майские праздники. В частности, он посоветовал выбирать Сочи, а также Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Тем временем сервис "Туту.ру" составил популярные направления в праздники. Первую строчку рейтинга занял Узбекистан. В эту страну оформляется порядка 20% всех бронирований туров. На втором месте расположилась Турция с 11,3% бронирований. Замыкает тройку востребованных зарубежных направлений Армения.

Майскими праздничными днями в 2022 году объявлены 1–3 мая и 7–10 мая.

Парковки в Москве будут бесплатными в майские праздники

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