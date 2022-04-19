Производители РФ предупредили о сокращении поставок апельсинового сока

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Российские производители начали выводить из ассортимента апельсиновый сок на фоне ожидаемых сложностей с поставками из США и ЕС концентрата для его производства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу "Союзнапитков" Максима Новикова.

Он уточнил, что импорт сырья для апельсинового сока затруднен из-за логистических проблем, а из-за подорожания его невыгодно закупать у прежних поставщиков. Производители считают, что также могут возникнуть трудности с поставками основ для напитков, упаковки и оборудования.

В настоящее время доля апельсинового сока на рынке составляет порядка 20%. По мере того как его доля будет снижаться, компании намерены увеличивать производство виноградного сока. Вопрос поставок соответствующего сырья уже обсуждается с переработчиками из Узбекистана.

Сейчас виноградный сок занимает до 7% рынка. Однако представители отрасли уверяют, что еще 20 лет назад на его долю приходилась треть всей продукции – потенциал такого роста сохраняется и сейчас.

В то же время в министерстве сельского хозяйства РФ утверждают, что российские производители соков работают с широким кругом поставщиков, а потому имеют возможность оперативно реагировать на изменение спроса и ситуацию с поставками сырья.

Ранее стало известно, что российские производители планируют на 25% сократить выпуск упаковочного картона на фоне резкого падения спроса. Последнее обусловлено прекращением поставок в страны Запада.

