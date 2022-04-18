В России на 25% сократится производство упаковочного картона

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Российские производители намерены на 25% сократить выпуск упаковочного картона на фоне резкого падения спроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей отрасли.

По словам главы Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова, в прошлом году рынок тарного картона вырос на 6%, при этом с февраля спрос на данный вид продукции снизился на 25–30%, из-за чего производителям придется на четверть сократить ее выпуск. Он объяснил, что снижение цен – плохой вариант, поскольку демпинг только навредит отрасли.

"Попытки привлечь дополнительные заказы путем резкого снижения цен стали бы худшим решением, демпинг сам по себе неспособен породить дополнительный спрос и только разрушит отрасль", – сказал он.

Уточняется, что снижение спроса обусловлено прекращением экспорта в некоторые страны, прежде всего Западной Европы, на фоне российской спецоперации. Суда под флагом РФ больше не могут заходить в европейские порты, а российские и белорусские перевозчики – въезжать на территорию ЕС.

Ранее в "Лукойле" предупредили о риске остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за образования излишков мазута в хранилищах на фоне снижения его экспорта. Чтобы не допустить снижения производства иных видов топлива, в компании предлагают направить мазут на теплоэлектроцентрали и временно отменить штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.

