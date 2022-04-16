Россия разрешила ввоз из Турции перцев и четырех видов фруктов

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Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции, сообщается на сайте ведомства.

До уполномоченных органов Турции довели требования о контроле за содержанием пестицидов в пищевой продукции. Также им разъяснили меры, необходимые для устранения ранее обнаруженных нарушений.

Отмечается, что благодаря проводимой работе удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов как со стороны министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции.

"Основанием для принятия решения о снятии ограничений стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции, в ходе которой специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции для лабораторных исследований. По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено", – заявили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз в Россию лимонов одного из турецких производителей. В цитрусовых были выявлены пестициды "хлорпирифос". Исследование показало, что их концентрация превышает максимально допустимый уровень.

До этого в ведомстве ввели временный запрет на ввоз мандаринов турецкой компании Fikret Degirmenci в связи с обнаружением в них пестицидов.

