Россельхознадзор отменил запрет на поставки в РФ табачного сырья из Бразилии

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Россельхознадзор отменил действие временных ограничений на осуществление поставок в Россию табачного сырья из Бразилии под гарантии принятия бразильской стороной необходимых фитосанитарных мер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из этой страны", – говорится в сообщении.

Запрет на поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави был введен 19 июля в связи с обнаружением в партиях продукции опасного вредителя – многоядной мухи-горбатки.

До этого Россельхознадзор ограничил ввоз на территорию РФ томатов и перца из Бухарской области Узбекистана в связи с выявлением коричневой морщинистости плодов.