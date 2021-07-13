Россельхознадзор ограничит ввоз томатов и перца из Бухарской области Узбекистана

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Россельхознадзор с 15 июля ограничит ввоз на территорию РФ томатов и перца из Бухарской области Узбекистана в связи с выявлением коричневой морщинистости плодов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Россельхознадзор с 15 июля вводит временные ограничения на ввоз в Россию плодов томатов и перцев происхождением из Бухарской области Республики Узбекистан. Приостановка поставок связана с очередным выявлением коричневой морщинистости плодов томата в томатах, ввезенных из данного региона", – говорится в сообщении.

Уточняется, что отгруженные до 15 июля партии данных овощей будут допущены к ввозу в Россию после прохождения карантинной фитосанитарной экспертизы.

Ранее томатную моль в партии помидоров из Туркменистана выявили в ТиНАО. По данным Россельхознадзора, зараженную продукцию нашли при досмотре на складе временного хранения ООО "Фуд Логистик". Общий вес партии составил 18 тонн.