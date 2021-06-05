В Россельхознадзоре заявили, что в России нет дефицита пищевого яйца

Фото: depositphotos/kategovorina

В России не наблюдается дефицит пищевого яйца, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Об этом сообщает РИА Новости.

"Стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", – отметил Данкверт.

Так он уточнил собственные, сказанные в разговоре с РБК, слова о том, что в России при производстве вакцин используется исключительно импортное яйцо, поскольку в стране нет соответствующих фабрик.

Ранее СМИ сообщили, что производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой решить проблему критического снижения закупочной цены на свою продукцию. По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, критический обвал закупочной стоимости может привести к дефициту яиц.