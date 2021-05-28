Россиян предупредили о риске дефицита куриных яиц

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Производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой решить проблему критического снижения закупочной цены на свою продукцию. Об этом сообщают "Ведомости".
По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, критический обвал закупочной стоимости может привести к дефициту яиц. Снижение цены специалисты связывают с сезонным падением спроса на их товар.
Они также отмечают, что в то же время закупочные цены стали ниже себестоимости производства и издержек. По словам Бобылевой, ритейлеры закупают продукцию по 36-45 рублей, а себестоимость в среднем составляет 49-52 рубля.
По данным Минсельхоза на 26 мая, оптовая цена яиц первой категории упала почти на 20% по сравнению с аналогичной датой в апреле.
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