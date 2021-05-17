В ТиНАО выявили томатную моль в партии помидоров из Туркменистана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Томатную моль в партии помидоров из Туркменистана выявили в ТиНАО. Об этом информирует сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.
Зараженную продукцию нашли при досмотре на складе временного хранения ООО "Фуд Логистик". Общий вес партии составил 18 тонн.
"Был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Povolny)", – заявили в Россельхознадзоре.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила экспертиза. Ее провели специалисты Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ ВНИИКР).
"Партия зараженной подкарантинной продукции возвращена в адрес грузоотправителя на территорию Туркменистана", – резюмировали в пресс-службе.
Ранее в Подмосковье в партии яблок из Сербии выявили коричнево-мраморного клопа. Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии.
До этого партию зараженной клубники из Турции обнаружили на грузовом терминале "Внуково-карго". Груз везли в столичный регион. Общий вес партии составлял 3 тонны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: