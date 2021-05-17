В ТиНАО выявили томатную моль в партии помидоров из Туркменистана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Томатную моль в партии помидоров из Туркменистана выявили в ТиНАО. Об этом информирует сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.

Зараженную продукцию нашли при досмотре на складе временного хранения ООО "Фуд Логистик". Общий вес партии составил 18 тонн.

"Был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Povolny)", – заявили в Россельхознадзоре.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила экспертиза. Ее провели специалисты Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ ВНИИКР).

"Партия зараженной подкарантинной продукции возвращена в адрес грузоотправителя на территорию Туркменистана", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее в Подмосковье в партии яблок из Сербии выявили коричнево-мраморного клопа. Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии.

До этого партию зараженной клубники из Турции обнаружили на грузовом терминале "Внуково-карго". Груз везли в столичный регион. Общий вес партии составлял 3 тонны.