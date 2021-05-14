В Подмосковье в партии яблок из Сербии выявили коричнево-мраморного клопа

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В Московский регион не допустили партию яблок из Сербии, в которой обнаружили коричнево-мраморного клопа. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

"При досмотре партии свежих яблок (происхождением Республика Сербия) в количестве более 20 тонн был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, – коричнево-мраморный клоп", – говорится в сообщении.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии. Зараженную партию вернули в адрес грузоотправителя на территорию Республики Сербия.

Ранее партию зараженной клубники из Турции обнаружили на грузовом терминале "Внуково-карго". Груз везли в столичный регион. Общий вес партии составлял 3 тонны.