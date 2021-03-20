Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в альстромерии из Колумбии

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Специалисты Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили цветочный трипс в срезах цветов альстромерии из Колумбии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"...в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре срезов цветов альстромерии (происхождением Колумбия) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande)", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Наличие вредителя также подтвердили в рамках лабораторной экспертизы специалистов Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов были уничтожены, подчеркнули в Россельхознадзоре.

В январе 2021 года цветочный трипс был выявлен в Подмосковье в хризантемах из Нидерландов. В ведомстве рассказали, что заражение выявили на фитосанитарном контрольном посту.

