В Подмосковье обнаружили зараженные голландские хризантемы

06:12
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Подмосковье в хризантемах из Нидерландов обнаружили цветочный трипс. Об этом сообщает сайт Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.
Известно, что заражение выявили на фитосанитарном контрольном посту.
"Был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)", – рассказали в Россельхознадзоре.
Присутствие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза. Ее провели эксперты ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений".
"Зараженные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации", – заключили в пресс-службе.
Ранее восточную плодожорку обнаружили в партии свежих яблок из Азербайджана. Зараженный груз выявили на фитосанитарном контрольном посту в ТиНАО.
Позднее Россельхознадзор запретил импорт в РФ яблок и томатов из Азербайджана. Ограничения были связаны с обнаружением вредителей в продукции из данной страны.
С 16 декабря Россельхознадзор разрешил ввоз в РФ томатов с одного предприятия Азербайджана. Рассматривался вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам страны.
Азербайджанские томаты и яблоки перестанут ввозить в Россию
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