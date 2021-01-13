В Подмосковье обнаружили зараженные голландские хризантемы

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В Подмосковье в хризантемах из Нидерландов обнаружили цветочный трипс. Об этом сообщает сайт Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.

Известно, что заражение выявили на фитосанитарном контрольном посту.

"Был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)", – рассказали в Россельхознадзоре.

Присутствие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза. Ее провели эксперты ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений".

"Зараженные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации", – заключили в пресс-службе.

Ранее восточную плодожорку обнаружили в партии свежих яблок из Азербайджана. Зараженный груз выявили на фитосанитарном контрольном посту в ТиНАО.

Позднее Россельхознадзор запретил импорт в РФ яблок и томатов из Азербайджана. Ограничения были связаны с обнаружением вредителей в продукции из данной страны.

С 16 декабря Россельхознадзор разрешил ввоз в РФ томатов с одного предприятия Азербайджана. Рассматривался вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам страны.