В Подмосковье уничтожили свыше 5 тонн зараженных персиков

17:09
Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Более 5 тонн зараженных персиков было уничтожено в Подмосковье, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
Партия фруктов была досмотрена на фитосанитарном контрольном посту. В ходе процедуры исследования 5,3 тонны персиков в них была найдена средиземноморская плодовая муха. Она расценивается в России как карантинный объект.
"Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ зараженная партия была уничтожена", – сообщили в управлении Россельхознадзора.
В ведомстве уточнили, что средиземноморская плодовая муха является опасным вредителем. При поражении фруктов, ягод и овощей мякоть плода полностью разрушается и становится непригодной для употребления в пищу.
Ранее в Москве заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности фруктов, ягод и овощей. Она будет работать с 29 июля по 12 августа. Горожане смогут узнать по поводу реализации и маркировки товара. Кроме того, столичные жители смогут получить консультацию по поводу выбора ягод, овощей и фруктов.
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