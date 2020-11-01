1,6 тонны зараженных яблок из Азербайджана обнаружили в ТиНАО

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Сотрудники Россельхознадзора обнаружили восточную плодожорку в партии свежих яблок из Азербайджана. Об этом информирует сайт надзорного ведомства.

Известно, что зараженный груз выявили на фитосанитарном контрольном посту в ТиНАО. В яблоках находилась восточная плодожорка.

"При досмотре свежих яблок <...> был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck.)", – подтвердили в Россельхознадзоре.

Сообщается, что общий вес партии зараженных яблок составил 1,6 тонны. Наличие карантинного объекта было подтверждено лабораторной экспертизой. Ее провели специалисты Всероссийского центра карантина растений ФГБУ "ВНИИКР".

"В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженная подкарантинная продукция уничтожена под контролем Управления Россельхознадзора", – добавляется на сайте.

29 октября стало известно, что в ТиНАО выявлена партия зараженных яблок из Азербайджана. Тогда общий вес груза составил 3 тонны.