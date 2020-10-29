Порядка 3 тонн зараженных яблок из Азербайджана выявили в ТиНАО

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Порядка 3 тонн зараженных яблок из Азербайджана выявили специалисты Россельхознадзора в ТиНАО. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

Известно, что зараженные фрукты нашли на фитосанитарном контрольном посту.

"Был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck)", – отмечает пресс-служба.

Там пояснили, что наличие плодожорки было подтверждено лабораторной экспертизой. Ее провели эксперты ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений".

В Россельхознадзоре подчеркнули, что владелец фруктов получил уведомление о заражении яблок. Им было принято решение об уничтожении груза.

"Зараженная подкарантинная продукция уничтожена под контролем управления Россельхознадзора", – подытожили в пресс-службе.

Ранее зараженные персики из Сербии нашли в Подмосковье. Сообщалось, что к партии фруктов будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.