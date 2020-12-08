Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в РФ яблок и томатов из Азербайджана. Ограничения связаны с обнаружением вредителей в продукции из данной страны, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным Россельхознадзора, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ранее предупреждали об обнаружении в продукции карантинных объектов. "С 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Азербайджане продлили карантинный режим до конца января. Из-за ограничений въезд и выезд из пяти больших городов и 12 районов страны будет закрыт.