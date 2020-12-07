В Кремле назвали успешной программу импортозамещения в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Кремле считают программу импортозамещения, реализуемую в России, успешной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Национальное рейтинговое агентство провело исследование и сообщило, что Россия не вышла на уровень стопроцентного внутреннего производства.

"В конце концов, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности и так далее, всех присадок, – ни одна страна этого не делает", – цитирует Пескова РИА Новости.

Эксперты исследовательского холдинга "Ромир" установили, что с октября 2019 года по октябрь 2020 года цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14%. Темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков).

Также, по данным Национального союза мясопереработчиков, в этом году цены на мясо крупного рогатого скота увеличились на 17,5%. Специалисты считают, что на рост цен влияет подорожание импортного мяса из-за девальвации рубля. А в России собственное производство говядины растет медленно и оно не закрывает потребности страны.

