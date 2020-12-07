Производители прогнозируют подорожание говядины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По данным Национального союза мясопереработчиков, в этом году цены на мясо крупного рогатого скота увеличились на 17,5%. Об этом говорят и материалы Минсельхоза. Средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей по состоянию на 25 ноября составила 243,87 тысячи рублей за 1 тонну, что почти на 6% больше, чем в конце ноября 2019, сообщает РБК.

Специалисты считают, что на рост цен влияет подорожание импортного мяса из-за девальвации рубля. А в России собственное производство говядины растет медленно и оно не закрывает потребности страны.

Кроме того, эксперты полагают, что изменение таможенного регулирования для импортной говядины также может еще больше сказаться на ценах продукта. В начале ноября правительственной комиссией была одобрена отмена с начала 2022 года тарифных квот на ввоз в РФ мяса крупного рогатого скота. Также вводится "плоская" ставка таможенной пошлины 27,5%.

Ранее сообщалось, что экспорт мясной продукции из Москвы в 2020 году увеличился на 46,77 процента по сравнению с показателями прошлого года и составил 66,23 миллиона долларов.

Практически половину сбыта составляет мясо и субпродукты птицы. Выручка от экспорта составила 32,68 миллиона долларов. В Казахстане продукции закупили на 18,06 миллиона долларов, в Китае – на 8,97 миллиона, в Киргизии – 2,19 миллиона.