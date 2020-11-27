Экспорт московских мясных продуктов увеличился почти на 47 процентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Экспорт мясной продукции из Москвы в 2020 году увеличился на 46,77 процента по сравнению с показателями прошлого года и составил 66,23 миллиона долларов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что в 2018 году мировой объем потребления мясной продукции составил 346 миллионов тонн, в 2019 году – 350. Столичный экспорт также растет.
"В 2018 году он вырос на 27,6 процента, в 2019 году показатель увеличился еще на 25,59 процента и составил 71,99 миллиона долларов. Показатели девяти месяцев этого года также превышают показатели аналогичного периода 2019-го почти на 47 процентов", – отметил Ефимов.
Практически половину сбыта составляет мясо и субпродукты птицы. Выручка от экспорта составила 32,68 миллионов долларов. В Казахстане продукции закупили на 18,06 миллиона долларов, в Китае – на 8,97 миллиона, в Киргизии – 2,19 миллиона.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что всего Москва поставляет мясную продукцию в 23 страны. Это Казахстан, Китай, Иран, Гонконг, Белоруссия.
"Также у столичных производителей появились новые рынки сбыта: Туркмения, Грузия, Молдавия и Узбекистан. В основном экспортируется в новые страны свежая и замороженная говядина", – подчеркнул Прохоров.
Казахстан, Киргизия и Азербайджан чаще всего отдают предпочтение мясу птицы, Китай, Белоруссия и Польша – свинине и говядине, Великобритания, Япония и Германия – переработанной мясной продукции, считают специалисты центра поддержки и развития экспорта "Моспром".
"Также к новым географическим драйверам стоит отнести азиатско-тихоокеанский рынок, особенно рынки Китая и Вьетнама. Эти страны начинают активно закупать говядину, мясо птицы и параллельно занимаются поиском продуктов – заменителей свинины. По нашим оценкам, до 2025 года в этих странах общемировой спрос на мясную продукцию может быть увеличен на общую сумму около 13 миллиардов долларов", – добавила генеральный директор центра "Моспром" Наталья Шувалова.
В "Моспроме" считают, что с каждым годом потребление мясной продукции будет увеличиваться на 4,4 процента.
Ранее стало известно, что объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы по итогам первых семи месяцев года составил 18,3 миллиарда долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос более чем на треть. При этом в 2019 году этот же показатель был примерно в пять раз ниже.
"Интервью": Владимир Ефимов – об экономике в столице
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