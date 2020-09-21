Около 2,5 тысячи компаний вошли в экспортный каталог Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 2,5 тысячи предприятий и почти 5 тысяч товарных позиций представлено на данный момент в экспортном каталоге "Сделано в Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.
Она напомнила, что каталог создан в 2018 году и ведется на восьми языках. В него вносится информация об экспортно ориентированных компаниях Москвы, их товарах и услугах.
Производители и их продукция распределены в каталоге по ключевым направлениям – научные разработки, информационные технологии, медицина и фармацевтика, микроэлектроника и другим.
Каталог доступен на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Искать компании можно по виду деятельности, категории продукции и товарному коду.
За два года каталог презентовали на 38 международных выставках и на экспертных сессиях в рамках отраслевых и образовательных мероприятий МЭЦ. Его предоставляют иностранным дистрибьюторам, отправляют в российские торговые представительства за рубежом, международные торговые ассоциации и объединения.
Для внесения в каталог компания должна быть зарегистрирована в качестве налогоплательщика в столице, а ее продукция – относиться к категории несырьевого неэнергетического экспорта.
Ранее Сергунина сообщила, что более 420 тысяч человек познакомились с образовательными программами "Технограда" за два года. По ее словам, аналогов этому проекту нет ни в России, ни в Европе.
Она добавила, что "Техноград" предоставляет возможность участникам пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге и повысить квалификацию.
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