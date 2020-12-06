Врач рассказал, какие продукты ускоряют старение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о продуктах, которые могут ускорить старение.

Мясников заявил, что негативное воздействие на организм оказывает пища, в которой много сахара, соли, "неправильных жиров". Процесс старения ускоряют переедание и избыток калорий. В качестве примера эксперт взял селедку. Он отметил, что сама по себе рыба полезна, однако из-за соленого маринада, в котором она приготовлена, она перестает благотворно влиять на здоровье человека.

Также врач предостерег граждан от употребления пережаренного мяса, колбасных изделий, сосисок, сарделек и бекона.

Ранее врач рассказала об опасных продуктах на новогоднем столе.