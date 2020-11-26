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Экономика

13:11

Эксперты прогнозируют рост цен на легковые автомобили в России

экономика авто

Фото: depositphotos/geniuslady

Цены на новые легковые автомобили в России в 2021 году могут вырасти на 10 процентов, если курс доллара к рублю продолжит расти, считают эксперты аналитического агентства "Автостат", сообщает РИА Новости.

По их данным, с 2014 года средневзвешенная цена новой машины в России выросла на 66 процентов. В 2020 году рост цен составил 6,5 процента, что ниже роста курса доллара к рублю (более 10 процентов).

Для сравнения: в 2015 году средневзвешенные цены подскочили на 20 процентов по отношению к показателю 2014 года.

"Это объясняется изменением структуры самого рынка, он сместился в сторону продаж более доступных моделей", – полагает генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков.

Ранее СМИ сообщили о росте цен на услуги ЖКХ в России в 2021 году. С 1 июля тарифы могут вырасти примерно на 4–6 процентов. Также в 2021 году прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг из-за неуплаты.

Россияне бросились скупать новые автомобили

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