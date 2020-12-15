Россия разрешит ввоз томатов с одного из предприятий Азербайджана

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Россельхознадзор разрешил с 16 декабря ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана. Рассматривается вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что представители Азербайджана предоставили информацию о результатах расследования случаев обнаружения карантинных для стран ЕАЭС объектов в азербайджанских томатах, а также направили результаты мониторинговых мероприятий.

В сообщении указано, что ввоз разрешается под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана с предприятия ООО "Агротерм" в Хызинском районе.

С 10 декабря Россельхознадзор запретил импорт в РФ томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета связано с обнаружением в азербайджанской продукции вредителей: южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.