Специалисты выявили цветочный трипс в гвоздиках и розах из Нидерландов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям обнаружило карантинный для России цветочный трипс в растениях из Нидерландов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В частности, карантинное насекомое выявили в срезах цветов роз.

"На фитосанитарном контрольном посту "ОСТ-Терминал" при досмотре срезов цветов роз происхождением Нидерланды был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, зараженными также оказались гвоздики из Нидерландов.

"Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский центр карантина растений", – подтвердили в Россельхознадзоре.

Уточняется, что все зараженные растения были уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Ранее цветочным трипсом оказались заражены гвоздики из Эквадора. Насекомое было выявлено специалистами Россельхознадзора.