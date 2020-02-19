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Происшествия

19 февраля, 03:50

Гвоздики из Эквадора оказались заражены цветочным трипсом

происшествия безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило цветочный трипс в гвоздиках из Эквадора. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

Известно, что зараженные растения были обнаружены на СВХ "ОСТ-Терминал". Специалисты выявили заражение при осмотре срезов растений.

"Был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там заявили, что зараженные растения были уничтожены, как того требует фитосанитарное законодательство РФ.

"Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский центр карантина растений", – отметили в пресс-службе.

Ранее цветочный трипс нашли в хризантемах из Нидерландов. Зараженные растения были выявлены сотрудниками Россельхознадзора.

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