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Происшествия

18 февраля, 01:48

В хризантемах из Нидерландов нашли цветочный трипс

происшествия безопасность

Фото: Москва 24/Сергей Мальгавко

В хризантемах из Нидерландов обнаружен карантинный для РФ цветочный трипс. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

Известно, что зараженные цветы были выявлены на фитосанитарном контрольном посту.

"При досмотре срезов цветов хризантем одноголовых происхождением Нидерланды был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс", – подтвердили в ведомстве.

Отмечается, что заражение было подтверждено лабораторной экспертизой. Ее провели специалисты федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский центр карантина растений".

"Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ", – подытожили в пресс-службе.

Ранее цветы из Нидерландов оказались заражены табачной белокрылкой. Насекомое выявил Россельхознадзор.

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