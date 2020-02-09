Цветы из Нидерландов оказались заражены табачной белокрылкой

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям обнаружило табачную белокрылку в цветах лизиантуса из Нидерландов. Известно, что насекомое является карантинным для России.

Уточняется, что зараженные растения были выявлены на фитосанитарном контрольном посту СВХ ООО "Автологистика".

"Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский центр карантина растений", – сообщили в ведомстве, передает Агентство "Москва".

Там также заявили, что в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ зараженные растения были уничтожены.

Ранее цветочный трипс был обнаружен в голландских розах в Подмосковье. Об этом сообщал Россельхознадзор.