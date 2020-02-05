Цветочный трипс обнаружен в голландских розах в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили цветочный трипс в розах. Известно, что растения были привезены из Нидерландов. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"При досмотре срезов цветов роз происхождением Нидерланды был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что зараженные растения были уничтожены. Данное решение принято в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

"Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой", – заявили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор нашел цветочный трипс в хризантемах из Нидерландов. Утверждалось, что выявленный карантинный объект был подтвержден лабораторной экспертизой.

Кроме того, цветочный трипс обнаруживали в цветах из Колумбии. В соответствии с действующим законодательством, растения были уничтожены.