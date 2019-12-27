Россельхознадзор обнаружил в Подмосковье цветочный трипс в цветах из Колумбии

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям выявило цветочный трипс в срезах хризантем из Колумбии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"14 декабря 2019 года (…) при досмотре срезов цветов хризантем происхождением Колумбия был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)", – заявили в ведомстве.

В Россельхознадзоре отметили, что в соответствии с законодательством РФ зараженные срезы цветов были уничтожены.

Об аналогичном инциденте стало известно в начале октября. Цветочный трипс обнаружили в цветах из Нидерландов. Зараженные растения выявили на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО "ЛЦ "Западные Ворота".

