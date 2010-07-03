Россельхознадзор нашел цветочный трипс в хризантемах из Нидерландов

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили цветочный трипс в срезах кустовых хризантем, привезенных из Нидерландов. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу управления ведомства по столице.
"23 сентября 2019 года на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО "ЛЦ "Западные Ворота", при досмотре срезов цветов кустовых хризантем происхождением Нидерланды был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что выявленный карантинный объект подтвержден лабораторной экспертизой. Ее провели специалисты ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений".
"Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ", – подытожили в Россельхознадзоре.
Ранее сотрудники ведомства задержали более 44 тонн рыбы в Подмосковье. Причиной стало нарушение температурного режима перевозки в рефрижераторных контейнерах.
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