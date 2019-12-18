Россельхознадзор уничтожил тонну санкционных сыров

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Более тонны запрещенной к ввозу в Россию молочной продукции выявили сотрудники Россельхознадзора в ходе проверки на ярмарке в Мытищах.

Продукцию обнаружили в результате осмотра помещений на территории АО "Мытищинская ярмарка" (Московская область, Осташковское шоссе, владение 1б).

В перечне присутствовали сыры в ассортименте из Австрии, Англии, Германии, Дании, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, США, Украины, Франции, Финляндии.

В соответствии с действующим законодательством продукция была уничтожена методом механического измельчения, резюмировали в ведомстве.

Россиянин ранее попытался вывезти из Финляндии более 200 килограммов масла и сыра. Таможенникам мужчина пояснил, что хотел побаловать себя на день рождения.