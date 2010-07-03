Россиянин пытался вывезти из Финляндии 211 кг масла и сыра "на день рождения"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянин попытался вывезти из Финляндии более 200 килограммов масла и сыра. Таможенникам мужчина пояснил, что хотел побаловать себя на день рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина находился в составе туристической группы, которая следовала на автобусе из Финляндии в Россию. В салоне автобуса сотрудники таможни обнаружили комплекты термобелья и игрушек, а также масло и сыр.

"Выявленные 211 килограммов ограниченных к ввозу сыра и масла мужчина объяснил тем, что у него завтра день рождения и он решил себя побаловать, но не рассчитал норму", – отмечается в сообщении.

Вся молочная продукция будет уничтожена, поскольку это санкционный товар. Термобелье и игрушки направлены на экспертизу для определения их стоимости. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Ранее практически 300 килограммов санкционных мясных продуктов и сыра изъяли в ходе проверки торгового центра, расположенного в Тверском районе Москвы. Незаконно ввезенные наименования были произведены во Франции, Италии, Голландии и Испании.

