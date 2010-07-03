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Происшествия

12 ноября, 18:58

Таможенники пресекли попытку ввоза люксовых товаров из Берлина

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку ввоза пассажиром из Берлина часов Rolex, одежды и обуви известных брендов на 11 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте ведомства.

Нарушителем оказался 57-летний гражданин КНР. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила три миллиона рублей.

В сентябре стало известно, что вместе с официальным стартом продаж новых гаджетов от известного американского производителя в Россию полился поток нелегальных партий цифровых новинок. Сотрудники Шереметьевской таможни зафиксировали два случая ввоза незадекларированных смартфонов. Телефоны и так называемые умные часы везут из США и Китая под видом товаров для личного пользования.

Кроме того, Шереметьевская таможня пресекла попытку ввоза 200 сигар в Россию. Их пытался провезти гражданин Кубы, прибывший рейсом из Гаваны.

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