Кубинец попытался незаконно ввезти в Россию 200 сигар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Шереметьевская таможня пресекла попытку ввоза 200 сигар в Россию. Их пытался провезти гражданин Кубы, прибывший рейсом из Гаваны.
Он пояснил, что привез сигары для друзей, сообщает пресс-служба ведомства. Сигары он вез в багаже.
"200 сигар обнаружили таможенники в аэропорту Шереметьево у гражданина Кубы 1988 года рождения, прилетевшего из Гаваны. В своем объяснении молодой человек пояснил, что сигары привез для друзей, их стоимость – 235 долларов США. Согласно заключению таможенного эксперта Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы, стоимость задержанного товара составила 205 тысяч 100 рублей", – сказано в сообщении.
В действиях иностранца усмотрели признаки правонарушения. Речь идет о статье 16.2 КоАП РФ "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".
Ранее в Шереметьево таможня пресекла незаконный ввоз четырех детенышей гиббона из Вьетнама. Во время досмотра багажа 44-летней гражданки Вьетнама таможенник услышал странные звуки из сумки-переноски с собакой хаски. Сотрудники аэропорта обнаружили в переноске клетку с четырьмя детенышами гиббона, они были плотно завернуты в мешки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.