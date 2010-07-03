Кубинец попытался незаконно ввезти в Россию 200 сигар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Шереметьевская таможня пресекла попытку ввоза 200 сигар в Россию. Их пытался провезти гражданин Кубы, прибывший рейсом из Гаваны.

Он пояснил, что привез сигары для друзей, сообщает пресс-служба ведомства. Сигары он вез в багаже.

"200 сигар обнаружили таможенники в аэропорту Шереметьево у гражданина Кубы 1988 года рождения, прилетевшего из Гаваны. В своем объяснении молодой человек пояснил, что сигары привез для друзей, их стоимость – 235 долларов США. Согласно заключению таможенного эксперта Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы, стоимость задержанного товара составила 205 тысяч 100 рублей", – сказано в сообщении.

В действиях иностранца усмотрели признаки правонарушения. Речь идет о статье 16.2 КоАП РФ "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".

Ранее в Шереметьево таможня пресекла незаконный ввоз четырех детенышей гиббона из Вьетнама. Во время досмотра багажа 44-летней гражданки Вьетнама таможенник услышал странные звуки из сумки-переноски с собакой хаски. Сотрудники аэропорта обнаружили в переноске клетку с четырьмя детенышами гиббона, они были плотно завернуты в мешки.

