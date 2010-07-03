В Шереметьево пресекли незаконный ввоз двух детенышей азиатской леопардовой кошки

Фото: Федеральная таможенная служба

Сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза из Вьетнама в Россию двух детенышей азиатской леопардовой кошки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной налоговой службы.

Как уточняется, котят пытался незаконно вывезти из Ханоя 45-летний гражданин Вьетнама.

"В ходе таможенного досмотра багажа пассажиров таможенники обнаружили в картонной коробке контейнер для перевозки животных, в котором находились два котенка леопардового окраса. Разрешительные сертификаты на перевозку животных, попадающих под действие Конвенции СИТЕС, у владельца отсутствовали" – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что котят передали в центр передержки животных, где им обеспечены необходимый уход и правильное питание.

Ранее сотрудники таможни аэропорта Шереметьево пресекли незаконный ввоз четырех детенышей гиббона из Вьетнама. Во время досмотра багажа 44-летней гражданки Вьетнама таможенник услышал странные звуки, которые доносились из сумки-переноски с собакой хаски. При проверке сотрудники Шереметьево обнаружили в переноске клетку с четырьмя детенышами гиббона. Малыши были плотно завернуты в мешки.

