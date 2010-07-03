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Экономика

20:11

Почти 300 килограмм санкционных продуктов изъяли в ТЦ в Тверском районе Москвы

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Практически 300 килограмм санкционных мясных продуктов и сыра изъяли в ходе проверки торгового центра, расположенного в Тверском районе Москвы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

"Совместно с Московской таможней и Московско-Курской транспортной прокуратурой, в рамках межведомственного взаимодействия, проведено профилактическое мероприятие на территории торгового центра (Москва, улица Лесная, дом 20). В результате осмотра помещений управлением Россельхознадзора выявлена молочная и мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, общим весом 295,091 килограмм", — заявили в учреждении.

Незаконно ввезенные наименования были произведены во Франции, Италии, Голландии и Испании. Изъятую продукцию уничтожили на специальном полигоне для утилизации отходов в Московской области.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от контрсанкций и импортозамещения выигрывают российские производители. Представитель Кремля также отметил, что Россия лишь реагирует на санкции в свой адрес.

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