В импортозамещении и контрсанкциях есть свои плюсы – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать исследование экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР о потерях россиян от санкций. Как передает ТАСС, Песков отметил вынужденный характер ограничений.

"Меры эти вынужденные, да, сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями не по нашей инициативе", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Исследование показало, что контрсанкции Российской Федерации в отношении продовольственных товаров из ряда других стран вынуждают россиян тратить больше. Дмитрий Песков заявил, что с деталями работы не знаком и не готов их обсуждать.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не Россия выступала инициатором санкционного обмена. По словам Дмитрия Пескова, контрсанкции – вынужденная мера, а в сложившейся ситуации есть и свои плюсы, в частности, развитие национальных секторов экономики.

Ранее экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР сравнили изменение потребления, выпуска и цен на попавшие под запрет продукты в 2018 году по сравнению с 2013 годом. Результаты исследования показали, что каждый год потребители в РФ теряют 530 миллиардов рублей в ценах 2013 года. Выгода от имптортозамещения, в свою очередь, составила 75 миллиардов рублей в год.

Таким образом, чистые потери потребителей составляют 445 миллиардов рублей в год, что равно 4,8 процента от минимальной продовольственной корзины.