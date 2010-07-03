Кремль не сформулировал позицию по референдуму об эвтаназии – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремль не имеет сформулированной позиции по поводу возможности проведения референдума о разрешении эвтаназии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

Он пояснил, что по теме потенциального референдума обсуждений не проводилось. "В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет", – заявил Песков.

Ранее глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что "само население должно решать" вопрос об уместности запрета или разрешения на эвтаназию.

Русская православная церковь ранее резко высказывалась против процедуры добровольного ухода из жизни. Представители РПЦ уверены, что современная медицина способна поддерживать уровень жизни людей на высоком уровне.

Летом закон об эвтаназии впервые применили в Австралии. Пока законодательная норма на этот счет действует только в штате Виктория.