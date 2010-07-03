Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии

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Фото: ТАСС/AP Photo/Leo Correa
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт умерла в возрасте 40 лет, воспользовавшись эвтаназией, сообщает Р-Спорт. Она ушла из жизни вечером 22 октября.
Бельгийка страдала прогрессирующим заболеванием мышц, из-за чего постоянно испытывала боли и судороги. Спортсменку мучил паралич ног, и она почти не могла спать.
В 2008 году Верворт подписала документы, позволяющие сделать ей эвтаназию. В 2016 году она объявила, что задумывается о добровольном уходе из жизни после Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.
Верворт завоевала золото и серебро Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году, серебро и бронзу Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Бельгия входит в число стран, где эвтаназия легализована. Согласно "Закону об эвтаназии", врачи могут помочь больным умереть только в том случае, если они их давно наблюдают. Пациенты должны быть бельгийскими гражданами и постоянно проживать в стране.
Эвтаназия также разрешена в Нидерландах, Швейцарии, некоторых штатах США и других странах.
Летом этого года в Австралии появился первый человек, воспользовавшийся правом на эвтаназию. Им стала 61-летняя Керри Робертсон, страдавшая онкологическим заболеванием.
Женщина ушла из жизни с помощью медиков 15 июля в доме престарелых в городе Бендиго. Дети Робертсон рассказали, что во время процедуры на заднем плане звучал Дэвид Боуи, а последние слова женщины "были простыми, но исполненными достоинства".
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