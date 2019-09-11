Суд оправдал врача, который провел эвтаназию пациентке с деменцией

16:53
16:53
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Фото: depositphotos/sudok1
Гаагский суд вынес оправдательный приговор врачу интерната для престарелых, который провел эвтаназию 74-летней пациентке, сообщает Netherlands news in English.
Случай произошел в 2016 году. Пациентом была женщина, которая одобрила эвтаназию на ранней стадии деменции, подписав нужные документы. Однако потом она начала отказываться добровольно уйти из жизни. После консультации с семьей доктор решила провести эвтаназию, однако не сообщила об этом самой женщине. Прокуратура расценила случай как убийство.
Прецедент оказался уникален тем, что с момента вступления в силу закона об эвтаназии в отношении врачей не возбуждались уголовное дела. При этом гособвинитель наставил на обвинениях, но наказания не требовал.
Нидерланды являются первой страной, легализовавшей эвтаназию. Это произошло в 2002 году и касалось только людей, испытывающих невыносимые страдания и безо всякой надежды на выздоровление. Ежегодно все больше пациентов в Нидерландах просят об эвтаназии и все больше врачей соглашаются на это. В 2018 году в Нидерландах эвтаназия была применена 5,5 тысячи раз.
В апреле первую в мире "капсулу для самоубийств" продемонстрировали на выставке похоронной индустрии в Амстердаме. Изобретение под названием Sarco придумали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке. Будка похожа на устройство для полетов в космос в будущем. Как поясняют создатели аппарата, с его помощью любой сможет безболезненно уйти из жизни. Сначала человек почувствует легкое головокружение, потом потеряет сознание и умрет.
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