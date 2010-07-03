Песков рассказал о контактах с Минском по поводу госкредита

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Российско-белорусские контакты в сфере кредитования продолжаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича о том, что Минск не обращался к Москве за получением государственного кредита в объеме примерно 600 миллионов долларов и не видит необходимости в получении "политических кредитов". Министр также отметил, что рассчитывает до конца года получить китайский кредит на 3,5 миллиарда юаней, что равно 500 миллионам долларов.

Песков отметил, что контакты России и Белоруссии будут продолжаться. По его словам, это вопрос обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита.

При этом представитель Кремля отметил, что говорить ничего про кредитование с китайской стороны не будет, поскольку "это суверенное право Минска", передает ТАСС.

Ранее Максим Ермолович сообщил, что Минск не рассматривает Россию в качестве источника финансирования, никаких переговоров и запросов российской стороне по этому вопросу ожидать не следует.

Министр подчеркнул, что Белоруссия полностью обеспечена источниками финансирования в 2019 году и уже есть "четкое понимание" по источникам пополнения государственного бюджета в будущем году.

Министерство финансов России ранее согласилось рассмотреть вопрос о предоставлении Белоруссии кредита на сумму около 630 миллионов долларов. Позднее в Минске заявили о достижении соответствующих договоренностей. Однако итоговый документ так и не был подписан.

