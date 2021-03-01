Россельхознадзор в Подмосковье нашел цветочный трипс в срезах из Колумбии

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Специалисты Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям нашли в срезах цветов альстромерии из Колумбии цветочный трипс. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии.

"В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ зараженные срезы цветов уничтожены", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве начали продавать подснежники. Продавцы ходят вдоль машин на дорогах и предлагают водителям букеты.