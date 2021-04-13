Партию зараженной клубники из Турции выявили во Внуково

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Партию зараженной клубники из Турции обнаружили на грузовом терминале "Внуково-карго". Об этом сообщает сайт управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.
По данным ведомства, груз везли в столичный регион. Общий вес партии составлял 3 тонны.
"При досмотре партии свежих ягод клубники <...> был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный трипс", – пояснили в Россельхознадзоре.
Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии. Исследование провели эксперты Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ ВНИИКР).
"Собственником было принято решение об ее (партии. – Прим. ред.) уничтожении", – заключили в ведомстве.
Ранее цветочный трипс обнаружили в Подмосковье в партии свежего перца из Турции. Наличие запрещенного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердили специалисты Всероссийского центра карантина растений.
До этого Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям выявил южноамериканскую томатную моль в партии помидоров из Ирана. Вес партии зараженных овощей составил 17,46 тонны.
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