Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в перце из Турции

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Цветочный трипс обнаружили в Подмосковье в партии свежего перца из Турции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО "ОСТ-Терминал", в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре перца свежего в количестве 363 килограммов (происхождением Турция) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный трипс", – говорится в сообщении.

Наличие трипса в жизнеспособном состоянии подтвердили и специалисты Всероссийского центра карантина растений.

В результате владельцу груза выдали предписание о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственник принял решение ее уничтожить.

"В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженный перец уничтожен под контролем управления Россельхознадзора", – заключили в пресс-службе.

Ранее Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям выявил южноамериканскую томатную моль в партии помидоров из Ирана. Вес партии зараженных овощей составил 17,46 тонны.

