В ТиНАО выявили томатную моль в помидорах из Ирана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям выявил южноамериканскую томатную моль в партии помидоров из Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Известно, что зараженные овощи обнаружили на фитосанитарном контрольном посту ООО "Фуд Логистик".

"При досмотре партии свежих томатов <...> был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза – южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)", – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Там уточнили, что вес партии зараженных овощей составил 17,46 тонны.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза. Ее провели эксперты Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ "ВНИИКР").

"Партия зараженной подкарантинной продукции возвращена в адрес грузоотправителя на территорию Ирана", – заключили в пресс-службе.

Ранее цветочный трипс в альстромерии из Колумбии был выявлен специалистами Россельхознадзора в Подмосковье. Зараженные срезы цветов были уничтожены в рамках фитосанитарного законодательства.

В январе 2021 года цветочный трипс был выявлен в Подмосковье в хризантемах из Нидерландов. В Россельхознадзоре сообщали, что заражение обнаружили на фитосанитарном контрольном посту.